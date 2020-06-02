Без спецпроцедури, але з ризиком провалу: Рада взялася за закон про гральний бізнес

Фото: гральні автомати (unsplash.com)

У фінкомітеті заявили, що текст законопроекту змінювався ледь не щодня

Верховна рада може розглянути законопроект про гральний бізнес у сесійній залі уже цієї п’ятниці, 5 червня. Усе залежатиме від рішення профільного фінансового комітету, який надасть висновок по цьому закону в середу, 3 червня.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Коли закон почнуть розглядати у сесійній залі

У разі, якщо фінкомітет порекомендує прийняти документ у другому читанні, парламент зможе розглянути проект вже в цю п'ятницю.

"Мій прогноз на зараз, що завтра буде прийнято якесь рішення. Я очікую, що його винесуть у зал десь наприкінці тижня і, можливо, вже через тиждень буде прийматись. Але не вірю, що якщо законопроект винесуть в зал, то він швидко пройде", - сказав нардеп.

Железняк пояснив, що у законі багато поправок.

Спецпроцедури розгляду закону не буде

Так, за словам Железняка, до другого читання законопроекту подали майже 3500 поправок.

"Нам сьогодні роздали таблицю до другого читання, яку готувала підгрупа. Детально, 3492 правки, з них 3445 внесено депутатами, а 47 - це пропозиція робочої групи. Щодо цих правок: 1626 відхилено", - сказав депутат і додав, що 1863 правки пропонується врахувати частково або в цілому.

Крім того, ще три правки нардепи зараз обговорюють.

Парламентар також пояснив, чому до проекту не будуть застосовувати спецпроцедуру для пришвидчення його розгляду. Він запевнив, що подані правки не є спамом.

"Не буде застосовано. А навіщо? Ці поправки - не спам. От я подав понад 300 правок, я особисто їх писав. Те ж саме у колег, там немає спаму, а є позиції народних депутатів. Через це не буде 226 голосів для того, щоб застосувати цю процедуру, та і спікер на це не піде", - розповів замглави комітету.

Закон під ризиком провалу?

Підкреслимо, Железняк прогнозує, що законопроект відправлять на повторне друге читання. За його словами, у фракції "Слуга народу" розгорнулася дискусія.

"Я поки не бачу єдності у колег по цьому закону. Поки що мій прогноз, що законопроект буде відправлено на повторне друге читання через те, що в коаліції не буде єдності. Наша фракція, якщо залишаються автомати на вулицях, теж голосувати не буде", - сказав нардеп.

За його словами, вірогідність провалу голосування у другому читанні висока.

Камені спотикання у законопроекті

Найбільше члени профільного комітету сперечаються через форму податку з грального бізнесу.

"Перше питання, чи податок, чи ліцензійний платіж. Тобто, чи буде це податок з обсягу. Також питання, чи буде лотерея в окремому законі чи в загальному. По-третє, де будуть розміщуватись автомати, четверте - вартість ліцензії, п'яте - обмеження проти лудоманів", - розповів Железняк.

За його словами, майже кожного дня в робочій групі комітету змінювалась версія законопроекту. Сам замглави комітету отримав останню версію проекту декілька годин тому.

"Наскільки я розумію, є технічні зауваження та якісь пропозиції по комісії, по лотереї, по покеру, по розміщенням. Покер (пропонується, - ред.) вивести як спортивний покер, а лотереї - в окремому законі, але з обмеженнями в цьому законі", - пояснив депутат.

Железняк наголосив, що в законі потрібно прописати нерозміщення гральних автоматів у маленьких готелях з 3-4 зірками. При цьому у фінальній версії закону, з якою ознайомився парламентар, казино залишаться виключно у 5-зіркових готелях.

"Якщо у вас на громаді розміщено це казино, тоді, пробачте, тоді і місцевий бюджет повинен отримувати. Казино (в законопроекті, - ред.), наскільки я розумію, залишається у 5-зіркових готелях, а от автомати - може в 3-4-зіркових. Але це наскільки я бачив останній текст", - додав парламентар.

Нагадаємо, розгляд закону про гральний бізнес у сесійній залі Ради обіцяли ще наприкінці травня, однак комітет технічно не встиг підготувати проект для розгляду.

Як писало РБК-Україна, Рада прийняла в першому повторному читанні проект закону №2285-д про легалізацію грального бізнесу ще 16 січня.

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Автор: Анастасия Светлевская