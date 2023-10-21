Спецназовцы СБУ рассказали о потерях РФ возле Авдеевки и на юге за 2 недели (видео)

"ЦСО "А" СБУ продолжает "выкуривать" врага: россияне понесли потери возле Авдеевки и на южном направлении", - говорится в сообщении, где отмечается, что за две недели они существенно уменьшили "военный потенциал" российских оккупантов.

Следовательно на наиболее горячих направлениях фронта ударными дронами и другими средствами "отминусовано":

232 захватчика;

20 танков;

42 ББМ;

21 артиллерийскую систему;

2 системы ПВО и 10 средств РЭБ/РЭР;

96 единиц автомобильной техники;

6 лодок;

2 наблюдательных комплекса "Муром"

157 фортификационных сооружений и укреплений;

10 складов с боеприпасами.

Кроме того, в сотрудничестве с боевыми побратимами-артиллеристами Сил обороны Украины был скорректирован огонь и уничтожены еще около 170 оккупантов и 50 единиц российской техники. В частности, 6 танков, 7 ББМ, 21 артисистема, 3 РСЗО и другое.

Потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро субботы, 21 октября, составили 790 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 292850 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 5 артсистем и 55 ББМ.

Что касается вчерашнего дня, то ВСУ удалось уничтожить 1380 российских оккупантов. Также бойцы ВСУ уничтожили дополнительно 55 танка и 120 ББМ противника. Причем, только на Авдеевском направлении удалось ликвидировать почти 900 россиян.