Спецназовцы СБУ показали, как эвакуировали людей с затопленных оккупированных территорий

"И с первых дней трагедии сотрудники Центра спецопераций "А" вместе с коллегами из ВСУ, ГСЧС, ССО и другими силами безопасности и обороны вывозили людей, попавших в ловушку на левом берегу Днепра", - говорится в сообщении.

Также спецназовцы доставляли продукты и лекарства с помощью дронов.

Кроме того, во время спасательной операции оккупанты обстреляли одну из групп спецназовцев, которая эвакуировала гражданских. Однако защитники артиллерийским ударом уничтожили позицию россиян, оборудованную на крыше жилого дома.

Ситуация в Херсонской области

Российские оккупанты затопили часть Херсонской области, подорвав дамбу Каховской ГЭС. Больше всего пострадали прибрежные районы и левый берег, контролируемый оккупантами.

Кроме того, россияне активно обстреливают пострадавшие районы. За минувшие сутки из-за обстрелов Херсонской области погибли два человека, еще 25 человек получили ранения.

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