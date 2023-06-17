Спецназовцы СБУ показали, как эвакуировали людей с затопленных оккупированных территорий

Спецназовцы СБУ эвакуировали людей с оккупированного левого берега Днепра, который был затоплен из-за подрыва Каховской ГЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.
"И с первых дней трагедии сотрудники Центра спецопераций "А" вместе с коллегами из ВСУ, ГСЧС, ССО и другими силами безопасности и обороны вывозили людей, попавших в ловушку на левом берегу Днепра", - говорится в сообщении.
Также спецназовцы доставляли продукты и лекарства с помощью дронов.
Кроме того, во время спасательной операции оккупанты обстреляли одну из групп спецназовцев, которая эвакуировала гражданских. Однако защитники артиллерийским ударом уничтожили позицию россиян, оборудованную на крыше жилого дома.
Российские оккупанты затопили часть Херсонской области, подорвав дамбу Каховской ГЭС. Больше всего пострадали прибрежные районы и левый берег, контролируемый оккупантами.
Кроме того, россияне активно обстреливают пострадавшие районы. За минувшие сутки из-за обстрелов Херсонской области погибли два человека, еще 25 человек получили ранения.
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