Спецназовцы Нацгвардии помешали РФ обустроить наблюдательный пункт на Харьковском направлении

Спецназовцы Нацгвардии помешали оккупантам обустроить наблюдательный пункт на Харьковском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр специального назначения НГУ "Омега".
"На Харьковском направлении враг пытается давить, но бойцы Цетра специального назначения "ОМЕГА" профессиональными действиями продолжают наносить урон противнику", - говорится в сообщении.
Попытка россиян обустроить наблюдательный пункт оказалась неудачной, так как спецназначения быстро вычислили позицию и нанесли огневое поражение FPV дроном.
Кроме этого, бойцы спецподразделения Нацгвардии "Омега" отмечают, что последние несколько дней противник привлекает группы пехоты, задача которых - закрепиться возле населенных пунктов на севере Харьковской области.
Оккупанты пробуют завозить свой личный состав и БК на малогабаритной автомобильной технике. За прошедшие сутки нацгвардейцы уничтожили один гольф-кар из БК и два склада оккупантов.
На отдельных участках в районах Лукьянцев и Волчанска Харьковской области, где продолжаются наступательные действия российских окупантов, подразделения ВСУ переместились на более выгодные позиции.
В частности, Российская Федерация привлекает мигрантов, а также своих граждан на фронт воевать против Украины, обещая фальшивые возможности трудоустройства.
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