Спецпредставитель Китая посетит Украину и РФ с 15 мая. В турне войдут еще несколько стран

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй с 15 мая посетит Украину, Польшу, Францию, ФРГ и Россию для обсуждения возможности урегулирования войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Так, министерство иностранных дел Китая объявило, что его специальный представитель по евразийским делам посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию с понедельника, 15 мая. Это, как отмечают в ведомстве, является "усилием по содействию мирным переговорам".
Напомним, президент Китая Си Цзиньпин во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал, что направит делегацию в регион, чтобы способствовать мирным переговорам.
Добавим, 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения РФ провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.
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