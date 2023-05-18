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Спецпредставитель Китая после визита в Брюссель посетит Москву

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Четверг 18 мая 2023 05:35
Спецпредставитель Китая после визита в Брюссель посетит Москву Фото: спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй (посольство Китая в РФ)
Автор: Константин Широкун

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй после визита в Брюссель отправится в Москву в рамках поездки по мирному урегулированию конфликта России и Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

По данным издания, Ли Хуэй собирается посетить Брюссель на следующей неделе. Там он встретится с управляющим директором по странам Азии и Океании внешнеполитической службы Евросоюза Гуннаром Вигандом. Газета отмечает, что ранее в графике Ли Хуэя не было визита в Брюссель.

Сообщается, что Ли Хуэй также посетит Варшаву, Париж и Берлин, где встретится с высокопоставленными сотрудниками местных внешнеполитических ведомств. Визиты проходят в закрытом режиме: продолжительность турне и график встреч заранее не разглашаются.

Напомним, президент Китая Си Цзиньпин во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал, что направит делегацию в регион, чтобы содействовать мирным переговорам.

Также сообщалось, что спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй в среду, 17 мая, был намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба переговорил со спецпредставителем правительства КНР Ли Хуэем в рамках его визита в Украину.

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