Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ заявив про безальтернативність мінських угод

Сайдік заявив, що забезпечення безпеки для населення в зоні конфлікту є одним з головних пріоритетів ТКГ

Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик по итогам переговоров подчеркнул свою приверженность минским соглашениям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

"Опираясь на свой более чем трехлетний опыт работы, хочу еще раз подчеркнуть мою полную приверженность минским соглашениям и личную убежденность в их необходимости и безальтернативности для мирного решения конфликта на востоке Украины, - сказал Сайдик.

По его словам, общая задача координаторов рабочих групп и всех участников минского процесса - сделать все необходимое для их полной имплементации.

Как отметил дипломат, обеспечение безопасности и достойных условий жизни для населения в зоне конфликта является одним из главных приоритетов деятельности ТКГ.

Улучшение условий пересечения линии соприкосновения, обмен удерживаемыми лицами, обеспечение сохранности жизненно важной гражданской инфраструктуры стали сегодня предметом обсуждения ТКГ и ее рабочих групп, сказал Сайдик.

Так, экономическая рабочая группа обсуждала, в частности, актуальные вопросы водоснабжения, включая подготовку к проведению аудита компании "Вода Донбасса". Как отметил Сайдик, возможная продолжительность аудита - один год.

Среди прочего прорабатывались вопросы выплаты пенсий жителям ОРДО и ОРЛО. Спецпредставитель подчеркнул, что сегодня было первое заседание экономической подгруппы под руководством ее нового координатора - бывшего посла Германии в РФ Ульриха Бранденбурга.

В рабочей группе по безопасности основной стала дискуссия об общем состоянии безопасности в зоне конфликта и соблюдении режима прекращения огня. Гуманитарная подгруппа уделила внимание вопросам обмена удерживаемыми лицами. Политическая подгруппа продолжила дискуссию по имплементации формулы Штайнмайера, амнистии и модальностям местных выборов в ОРЛО и ОРДО.

Напомним, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко заявила, что российская сторона в ходе заседания трехсторонней контактной группы в Минске отказалась обсуждать обмен заложниками.