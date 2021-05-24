Спецпредставник ОБСЄ запропонував відновити переговори щодо Придністров'я

Переговори по врегулювання конфлікту в Придністров'ї у форматі "п'ять плюс два" (Молдова, Придністров'я, ОБСЄ, Україна, Росія і спостерігачі від США і ЄС) необхідно відновити в 2021 році.

Про це заявив спецпредставник ОБСЄ з придністровського врегулювання Томас Майєр-Хартінг під час зустрічі з виконувачем обов'язки прем'єр-міністра Молдови Ауреліу Чокоя.

В ході зустрічі обговорювалося забезпечення вільного пересування між обома берегами Дністра, зняття обмежень, введених під час пандемії коронавірусу, дотримання основних прав людини і проблеми безпеки в регіоні. Крім того, було порушено питання підтримки позитивної динаміки в рамках переговорних майданчиків, а також необхідність підготовки нового раунду зустрічей у форматі "п'ять плюс два".

Майєр-Хартінг підкреслив необхідність активізувати переговорний процес, щоб досягти відчутні результати вже в 2021 році.

Чокой у свою чергу зазначив, що в Кишиневі розраховують на підтримку зовнішніх партнерів і ОБСЄ в пошуку життєздатного вирішення придністровської проблеми.