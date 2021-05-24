RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Спецпредставник ОБСЄ запропонував відновити переговори щодо Придністров'я

Автор: Дмитрий Кузнецов

Переговори по врегулювання конфлікту в Придністров'ї у форматі "п'ять плюс два" (Молдова, Придністров'я, ОБСЄ, Україна, Росія і спостерігачі від США і ЄС) необхідно відновити в 2021 році.

Про це заявив спецпредставник ОБСЄ з придністровського врегулювання Томас Майєр-Хартінг під час зустрічі з виконувачем обов'язки прем'єр-міністра Молдови Ауреліу Чокоя.

В ході зустрічі обговорювалося забезпечення вільного пересування між обома берегами Дністра, зняття обмежень, введених під час пандемії коронавірусу, дотримання основних прав людини і проблеми безпеки в регіоні. Крім того, було порушено питання підтримки позитивної динаміки в рамках переговорних майданчиків, а також необхідність підготовки нового раунду зустрічей у форматі "п'ять плюс два".

Майєр-Хартінг підкреслив необхідність активізувати переговорний процес, щоб досягти відчутні результати вже в 2021 році.

Чокой у свою чергу зазначив, що в Кишиневі розраховують на підтримку зовнішніх партнерів і ОБСЄ в пошуку життєздатного вирішення придністровської проблеми.

Нагадаємо, конфлікт між Молдовою і невизнаною Придністровською Молдавською Республікою почався ще 1989 року. Через три роки - в 1992 році, він переріс у збройний конфлікт. У 2006 році на Придністров'ї пройшов так званий "референдум" за відділення регіону від Молдови і вільну асоціацію з Росією.

У грудні 2020 року Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив обраному молдавському президенту Майї Санду, що Київ підтримує територіальну цілісність Молдови. Україна наполягатиме на виведенні російських військових з Придністров'я.

Як писало РБК-Україна, після перемоги на президентських виборах у Молдові Санду зажадала виведення російських військових з Придністров'я. При цьому вона заявила, що хоче врегулювати ситуацію мирним і дипломатичним шляхом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ОБСЄПриднестровье