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Спецпредставник Держдепартаменту США вирушить до Південної Кореї

Новини » Політика    01.02.2019 - 05:10
Спецпредставник Держдепартаменту США вирушить до Південної Кореї
Фото: Держдепартамент США (www.state.gov)

Стівен Біган обговорить денуклеаризацію КНДР

Спеціальний представник Держдепартаменту США з КНДР Стівен Біган 3 лютого попрямує в Сеул для обговорення денуклеаризації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепу США.

Як повідомляється, Стівен Біган відправиться в Сеул 3 лютого на зустріч зі спецпредставником Південної Кореї Лі До Хуном.

"Спеціальний представник Біган також проведе наступні зустрічі зі своїм північнокорейським колегою для обговорення наступних кроків по досягненню остаточної мети, повністю перевіреної денуклеаризації Північної Кореї", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що Північна Корея є проблемною для союзників і партнерів США по всьому світу.

"Ми регулярно зустрічаємося з колегами з Великобританії, Австралії, Нової Зеландії та Канади, які зіграли важливу роль в наших глобальних зусиллях і в нашій кампанії тиску. Восени минулого року у нас була можливість викласти наше стратегічне бачення нашим союзникам по НАТО в Північноатлантичній раді та наших партнерів по Європейському союзу в Комітеті політичної безпеки", - відмітив Биган.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Північна Корея (КНДР) засудила США за нарощування політичного і економічного тиску і попередила, що Пхеньян може відмовитися від досягнутих домовленостей про денуклеаризацію півострова.

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