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Спецподразделение ГУР массированно ударило по позициям РФ на одном из участков фронта

Украина, Воскресенье 08 декабря 2024 14:44
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Спецподразделение ГУР массированно ударило по позициям РФ на одном из участков фронта Фото: ГУР массированно ударило по позициям РФ на одном из участков фронта (armyinform-com-ua)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские разведчики наносят массированные удары по россиянам на фронте. Во время одного из ударов удалось атаковать логистику оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

Так, как говорят разведчики, приоритет боевой работы спецподразделения ГУР МО Украины "Firebird" - уничтожение логистики, связи и средств наблюдения российских оккупантов.

"В видео - результаты охоты разведчиков на одном из участков фронта: московитов лишили сигнала антенн и ретрансляторов, сожгли вражеские транспортные средства, замаскированную военную технику, а также нанесли удар по укрытиям захватчиков", - перечислили последствия удара в ГУР.

Удары Сил обороны по оккупантам

Силы обороны Украины изо дня в день атакуют важные объекты оккупантов, стараясь нарушить логистику и снабжение российской группировки на фронте.

Для примера, только за сутки, 7 декабря, на фронте ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, три пункта управления и еще один важный объект российских захватчиков.

Такие удары, в том числе и по объектах в РФ, приносят свои результаты. Как недавно сообщали в ГУР, треть объектов топливного сектора РФ поражена или повреждена в результате спецопераций украинских защитников.

Кроме того, недавно морские дроны ударили по целям россиян в Крыму. Были уничтожены системы наблюдения на захваченных газовых платформах на побережье.

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