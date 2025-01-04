Спецпенсии чиновников и прокуроров ограничили коэффициентами

Правительство установило, что пенсии, размер которых превышает 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность (или минимальной пенсии, 2361 гривна), выплачиваются с применением коэффициентов к соответствующим суммам превышения:

к части пенсии (пенсионной выплаты), превышающей 10 размеров прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность, и не превышающей 11 размеров, - 0,5;

к части пенсии, превышающей 11 размеров минимума, не превышающей 13 размеров, - 0,4;

к части пенсии, превышающей 13 размеров и не превышающей 17 размеров, - 0,3;

к части пенсии, превышающей 17 размеров превышает 21 размер, - 0,2;

к части пенсии, превышающей 21 размер, - 0,1.

Постановление касается людей, которым пенсии установлены в соответствии с Таможенным кодексом Украины, законами "О государственной службе", "О прокуратуре", "О статусе народного депутата Украины", "О Национальном банке Украины", "О Кабинете министров Украины", "О дипломатической службе", "О службе в органах местного самоуправления", "О судебной экспертизе", "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", "О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов", "О научной и научно-технической деятельности", "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", "Положение о помощнике-консультанте народного депутата Украины" (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной, индексации и других доплат к пенсии, установленных законодательством).

В то же время ограничение не применяется к людям, принимавшим непосредственное участие в антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях и в отпоре военной агрессии Российской Федерации против Украины.

Соответствующая норма об установлении коэффициентов для пенсионеров содержится в статье 46 закона о государственном бюджете на 2025 год, по которой правительство должно установить их размер.

Максимальный размер

В Украине максимальный размер пенсий ограничен законом 10 размерами минимальной пенсии. Но есть решение Конституционного суда, который снял это ограничение для отдельных категорий граждан. Поэтому люди обращаются в суды, которые принимают решение о перерасчете пенсий. На сегодня есть 670 тысяч таких судебных решений.

Как сообщила заместитель министра соцполитики Дарья Марчак, "примерно 96 млрд гривен мы уже за последние 5 пять лет выплатили на выполнение судебных решений увеличенных размеров пенсий, еще 74 млрд гривен у нас задолженность Пенсионного фонда".

По данным Минсоцполитики, по состоянию на ноябрь 2024 года количество людей, которым назначена пенсия более 23 610 гривен, составляет 24,6 тысяч. Ежемесячно на их выплату уходит 9,9 млрд гривен, при том что в целом на пенсионные выплаты тратят чуть более 60 млрд гривен. Ожидаемые расходы за 2024 год на сверхвысокие пенсии - 119,3 млрд гривен.

Пенсии по специальным законам обычно выше обычных пенсий по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Они составляют не менее 60-70% от зарплаты.