Спецоперации, которые войдут в историю. ГУР наградило бойцов к 3-й годовщине создания "Артана"

"Артан": три года на защите Украины

Благодаря важным и дерзким спецоперациям подразделение активных действий "Артан" стало широко известным, а их подвиги вызывают уважение и восхищение.

По случаю третьей годовщины со дня создания подразделения активных действий "Артан" провели церемонию награждения личного состава в соответствии с приказами президента, Министерства обороны и начальника ГУР МО Украины. Защитников наградили орденом "За мужество" 2 и 3-й степени, орденом Даниила Галицкого, медалью за военную службу Украины, знаком отличия Минобороны "Железный крест", медалями "Крест почета" и "Золотой тризуб" и другими почетными наградами.

Во время события состоялось возложение цветов к мемориалу в честь погибших героев "Артана". Павших защитников, которые не вернулись с боевых заданий, почтили минутой молчания и назвали их поименно.

"Ваш боевой девиз – "Знаем, находим, уничтожаем". Это очень метко. С первых дней полномасштабного вторжения вы беспощадно уничтожали врагов в битвах за Киевскую область, Донецкую область, обороняли Бахмут, Запорожье, способствовали разблокированию "зернового коридора" и выполняли другие важные операции. Президент Владимир Зеленский в своих ежедневных обращениях неоднократно отмечал бойцов "Артана", благодарил за результативные миссии", – подчеркнул во время церемонии награждения начальник ГУР МО Кирилл Буданов.

По его словам, бойцы "Артана" выполняют боевые задачи на наиболее опасных направлениях – там, где трудно. Это требует от каждого максимальной концентрации усилий, возможностей и ресурсов. Также – выдержки, самоотверженности и жертвенности.

"К сожалению, за независимость и восстановление территориальной целостности нашего государства нам приходится платить самым дорогим: жизнью наших побратимов. Ведь из специальных операций, к сожалению, возвращаются не все", – добавил глава ведомства.

"В 2022-м году вы занимались своими делами. Главное управление развития выполняло свои задачи и готовилось встречать врага. Если бы не вы, результат этой войны были бы совсем другим. Благодаря вашему личному выбору, благодаря Главному управлению разведки, наша страна выстояла и получила себе право на будущее. И переговорный процесс, который сегодня пытаются организовать, сделан вашими силами. Я благодарен вашему подразделению как одному из ключевых столпов сил специального назначения Главного управления разведки", – подчеркнул директор департамента активных действий ГУР МО, бригадный генерал "Философ".

Три года назад было сформировано подразделение активных действий ГУР МО "Артан" Каждый из бойцов "Артана" причастен к его истории, к каждой победе его и каждой цели, которую все прошли вместе. Три года – немного для мирной жизни, но для боевого подразделения в условиях войны - это серьезный этап, говорит командир подразделения активных действий ГУР МО Украины "Артан" подполковник Виктор Торкотюк, позывной "Титан".

"За это время четверо воинов спецподразделения были отмечены высшей государственной наградой – званием Героя Украины. Было вручено 93 ордена "За мужество" различных степеней. С 2022 года более 100 воинов отметили другими наградами. Это честь, которая говорит сама за себя, и одновременно ответственность, которую мы имеем перед страной. Ведь "Артан" масштабируется, готовит новое поколение разведчиков, внедряет новые подходы в работе и службе. Это те, на кого все мы можем положиться. "Артан" – это настоящее боевое братство", – отмечает он.

"В спецподразделении нет ни одного немотивированного бойца"

За последний год спецподразделение "Артан" провело много боевых операций, каждая была сложной. Но среди всех особенно выделяется операция на Харьковском направлении – там удалось вернуть под контроль важный участок территории.

Это стало победой для всех, кто принимал в ней участие, вспоминает в комментарии РБК-Украина командир подразделения "Артан" подполковник Виктор Торкотюк, позывной "Титан".

"Подразделение постоянно адаптируется к новым условиям войны. Сейчас значительно больше внимания уделяется работе с БПЛА – это требование времени. Но, несмотря на технические изменения, суть остается неизменной: это боевое спецподразделение, которое четко выполняет поставленные задачи. Три года с момента создания подразделения прошли быстро, но вместили в себя целую эпоху. За это время пройден чрезвычайно сложный путь – с радостью, болью, потерями и победами", – говорит он.

Для многих бойцов подразделение стало не просто местом службы, а чем-то значительно большим – большой семьей, единственной силой, которая держится вместе при любых обстоятельствах, отмечает военный.

"В спецподразделении "Артан" нет ни одного немотивированного бойца. К нам все приходят сами, по собственному желанию. Зная, что они должны делать, и в этом самая большая ценность нашего подразделения. Главное – это дух, атмосфера и желание работать на защиту Украины", – говорит Виктор Торкотюк

"Все успешные операции – это заслуга ребят на передовой"

Третья годовщина со дня создания спецподразделения "Артан" для командира роты огневой поддержки с позывным "Опер" – знаменательная дата. Потому что это – часть нашего боевого пути и часть чрезвычайно героических поступков побратимов.

"Это на самом деле большая гордость. Это также день, когда мы можем вспоминать всех наших ребят, которые уже с нами нет", – говорит он.

Полномасштабное вторжение он встретил в составе 80-й десантно-штурмовой бригады, где служил до этого уже много лет. С первых дней он участвовал в боях под Новой Каховкой. Затем они освобождали от врага Николаевскую область, участвовали в боях в Вознесенске, на Кривбассе, и потом – в Донецкой области: это и Бахмут, и Соледар, и Владимировка и другие населенные пункты.

Огневая поддержка включает поддержку действий штурмового подразделения: обеспечение, продвижение вперед. Это минометы, это автоматические танковые гранатометы, пулеметы и так далее – все, что помогает подразделению вклиниваться в линии обороны противника. Также это обеспечение поддержки оборонительных операций "Артана" и недопущение прорыва противника на нашу территорию – всеми возможными средствами.

"Опер" присоединился к "Артану" в 2023 году. Фактически с первого дня начал участвовать в боевых действиях на Купянском направлении. По его словам, за эти годы "Артан" чрезвычайно вырос - в плане боевой подготовки, закалки боевой мощи, масштаба выполнения операций, структуры командования.

"Все успешные операции – это заслуга ребят, которые находятся на передовой. Их работа - это сочетание профессионализма, силы, доблести и высокой внутренней мотивации. Особенно хочу отметить бойцов, которые подчинены непосредственно мне: это люди с невероятной точностью в управлении, в ведении боевых действий, в использовании огневых средств. Их слаженность и решительность – это тот уровень, который формирует настоящее качество нашего подразделения", – подчеркивает "Опер".

Выдающиеся спецоперации "Артана"

Энергодар. Одной из первых миссий подразделения стала попытка штурмового освобождения Энергодара и Запорожской АЭС. Несмотря на невозможность полного выполнения задачи, бойцы получили важную развединформацию, навыки десантирования и заставили врага перебрасывать резервы.

Бахмут. В Бахмуте "Артан" усиливал пехоту ВСУ, обороняя критически важные участки города. Бойцы проводили штурмы, зачищали кварталы и держали под контролем стратегическую трассу.

Операции в Черном море. После возвращения под контроль острова Змеиного "Артан" освободил захваченные РФ буровые платформы – так называемые "вышки Бойко". В ходе операции была уничтожена техника, добыты трофеи, в частности РЛС "Нева", и отражена атака российского Су-30.

Операции в Крыму. В 2023 году спецназовцы высадились на западном побережье Крыма и на Тендровской и Кинбурнской косах, провели точечные атаки и успешно отошли. Эти действия стали частью масштабной, скоординированной кампании Сил обороны.

"Конан". Во время морской операции боец "Конан" выпал за борт во время атаки вражеского самолета и 14 часов провел в открытом море. Его спасли благодаря масштабной поисковой операции, и впоследствии он стал лауреатом награды "Вдохновение года".

Купянск. В октябре 2023 года "Артан" держал оборону на сложном участке фронта под Купянском, где силы противника имели преимущество в десять раз. Подразделение выдержало 30-часовой бой и выполнило все боевые задачи.

"Хохол". Боец с позывным "Хохол" остался один во вражеском тылу после боя, где его группа попала в засаду. Трое суток он полз через минные поля, чтобы вернуться к своим – без еды, воды, ориентиров, только с автоматом и верой.

Возвращение пилота. В начале 2024 года "Артан" провел рискованную операцию по эвакуации тела украинского пилота, который два года лежал во вражеском минном поле. Благодаря четкой работе подразделение смогло избежать потерь и завершить миссию успешно.

Часов Яр. Весной и летом 2024 года "Артан" оборонял Часов Яр, где враг массово применял дроны, артиллерию и авиацию. Город выстоял, благодаря слаженным действиям ГУР, в частности отражению массированных штурмов и взятию пленных.

Тендровская коса. 6 августа 2024 года спецназовцы высадились на Тендровской косе, уничтожив бронетехнику, РЭБ и фортификации врага. Операция была выполнена без потерь, с достижением всех целей, включая тайную часть задания.

Липцы. Во время наступательной операции в районе Липцы "Артан" разгромил силы трех мотострелковых батальонов РФ, уничтожил технику и захватил укрепления. Это заставило врага изменить планы относительно Харькова и перебросить резервы.