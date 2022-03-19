Спецоперація вдалася: "Укрзалізниця" евакуювала чотирьох машиністів з Білорусі

До війни Локомотиви УЗ щодня заїжджали в Росію і Білорусію з вантажними поїздами. Коли почалася війна, на території Росії та Білорусії опинилися 12 українських машиністів. 8 машиністів повернулися на батьківщину в перші дні війни. Останні 4 машиністи провели в Білорусі 23 дні. Сьогодні вони через Польщу повернулися в Україну.

"Я вдячний всім, хто планував, домовлявся і відпрацьовував цю спецоперацію. Команді залізничників, дипломатів, спецслужб. Я вдячний нашим партнерам з Польщі. Вдячний білоруським залізничникам за людяне ставлення до наших людей. Я ще раз переконуюся, що серед білорусів залишилися чесні люди, особливо серед залізничників", - зазначив Камишин.