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Спецоперація вдалася: "Укрзалізниця" евакуювала чотирьох машиністів з Білорусі

Електровоз ВЛ-80 (Фото: mintrans.news)
Автор: Константин Широкун

Увечері 18 березня успішно завершилася спецоперація з повернення в Україну останніх чотирьох українських машиністів, які застрягли на території Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови правління АТ "Укрзалізниці" Олександра Камишина.

До війни Локомотиви УЗ щодня заїжджали в Росію і Білорусію з вантажними поїздами. Коли почалася війна, на території Росії та Білорусії опинилися 12 українських машиністів. 8 машиністів повернулися на батьківщину в перші дні війни. Останні 4 машиністи провели в Білорусі 23 дні. Сьогодні вони через Польщу повернулися в Україну.

"Я вдячний всім, хто планував, домовлявся і відпрацьовував цю спецоперацію. Команді залізничників, дипломатів, спецслужб. Я вдячний нашим партнерам з Польщі. Вдячний білоруським залізничникам за людяне ставлення до наших людей. Я ще раз переконуюся, що серед білорусів залишилися чесні люди, особливо серед залізничників", - зазначив Камишин.

Нагадаємо, що з-під завалів драматичного театру в Маріуполі вдалося евакуювати 130 осіб, однак сотні жителів залишаються заблокованими.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 24-й день війни читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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