Спецоперация, а не ошибка: Зеленский отреагировал на заявление Трампа о Сумах

"Была реакция от госсекретаря Рубио, он осудил это (ракетную атаку на Сумы - ред.), и мы благодарны за такую реакцию. Более серьезная реакция была от многих наших партнеров. Более мягкая реакция американского политикума? Она разная", - отметил президент.

По мнению Зеленского, мягкая реакция администрации говорит о продолжении той политики, которая есть сегодня. США, мол, считают, что именно такая дипломатия сработает, чтобы закончить войну.

Впрочем, по словам президента, удар российских ракет по центру Сум никак нельзя назвать ошибкой, как это сделал Трамп.

"Ошибкой, извините, назвать эту спецоперацию россиян по атаке на Сумы, нельзя назвать ошибкой. Я объясню почему. Мы целимся в этого человека, хотели в ребенка, а попали в его мать.... Извините, это убийство и этот удар шел сюда, в центр. Он не шел на фронт и рассказывать истории, как "я-то бью по фронту, но это ошибка, извиняюсь"...", - добавил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что нельзя находить оправдания, когда в центр города бьют ракетой, да еще и не одной.

"Если не одна, уже не ошибка. И еще в Сумах была кассетная история. Когда применятся кассетные вещи? Когда мы хотим нанести какой удар? Каких потерь мы хотим от другой стороны по кому мы бьем?" - сказал президент.

Удар по центру Сум

Напомним, утром 13 апреля войска РФ нанесли двойной ракетный удар по центру города Сумы, применив баллистические ракеты с кассетными боеприпасами. Данная атака была по центру города, а состоялась она в большой праздник Вербное воскресенье. Обстрел был в тот момент, когда улицы были заполнены людьми, что привело к значительным жертвам среди мирного населения.

По последним данным, погибло по меньшей мере 35 человек, среди них есть дети, а количество раненых уже достигло 117 человек, включая 15 детей. Также сообщалось, что больше всего жертв было в троллейбусе, который проезжал мимо места взрыва.