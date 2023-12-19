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Спецобязательство по импорту электроэнергии может осложнить экономическую ситуацию в Украине, - УЭБ

Вторник 19 декабря 2023 13:05
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Спецобязательство по импорту электроэнергии может осложнить экономическую ситуацию в Украине, - УЭБ Фото: спецдолг по импорту электроэнергии может осложнить экономическую ситуацию в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Введение специальной обязанности по обеспечению импорта электроэнергии может больше усложнить экономическую ситуацию в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Украинской энергетической биржи (УЭБ) Алексея Дубовского.

Он отметил, что Украина уже некоторое время находится в поиске путей стимулирования коммерческого импорта электроэнергии.

"В рамках этого широко обсуждается механизм компенсации энерготрейдерам части расходов, который предусматривается так называемым импортным ПСО, но, как отмечают некоторые эксперты, это может еще больше усложнить экономическую ситуацию на рынке и углубить долговый кризис", - написал Дубовский.

Глава УЭБ подчеркнул, что ни дорогостоящая электроэнергия по аварийной помощи, ни импортное ПСО, которое все равно нужно компенсировать, не будут способствовать решению финансовых проблем на рынке.

"Для удовлетворения растущих потребностей импорта у Украины есть достаточные объемы мощностей (1700 МВт на зону (Украина и Молдова)), которые пока не используются в полной мере", - подчеркнул глава УЭБ.

Дубовский объяснил, что если пересмотреть соотношение спотовых цен в Украине и соседних государствах, то обычно украинские цены оставались ниже.

Также он добавил, что в этом году в несколько этапов поднимались прайс-кепы (уровень ценовых ограничений) на рынке электроэнергии, что по замыслу должно было предоставить компаниям активнее импортировать.

"Однако динамика цен не способствует в полной мере коммерческим целям компаний импортеров", - подчеркнул Дубовский.

Напомним, ранее в Раде заявили, что импортная ПСО усугубит кризис долгов на рынке электроэнергии.

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Электроэнергия
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