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Спецназовцы Нацгвардии зашли на позиции оккупантов на Запорожском направлении (видео)

Фото: cпецназовцы Нацгвардии зашли на позиции оккупантов на Запорожском направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Спецназовцы Национальной гвардии Украины зашли на позиции оккупантов на Запорожском направлении. Им удалось уничтожить две гаубицы и миномет противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Нацгвардии Александра Пивненко.

"На Запорожском направлении бойцы 1-го штурмового отряда Центра спецназначения "Омега" провели аэроразведку вглубь от линии соприкосновения, обнаружили позиции вражеской артиллерии", - рассказал он.

По словам Пивненко, обойдя систему РЭБ противника, спецназовцы Нацгвардии метко отработали по целям, уничтожив 2 гаубицы Д-30 и 120-мм миномет.

Ситуация на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошло 78 боевых столкновений. Войска агрессора пытаются прорваться на Бахмутском и Новопавловском направлениях.

Как отмечают в Институте изучения войны, в частности, продолжаются позиционные бои на нескольких направлениях - на востоке и юге Украины, где Силы обороны продолжают отражать вражеские штурмы и сдерживать российских оккупантов.

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