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Спецназовцы Нацгвардии ударили по авто с офицерами РФ (видео)

Фото: спецназовцы Нацгвардии ударили по авто с офицерами РФ (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Спецназовцы Нацгвардии ударили с дрона по автомобилю оккупантов на востоке. В нем оказались российские офицеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр спецназначения НГУ "Омега".

"На восточном направлении бойцы 2 штурмового отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" во время аэроразведки обнаружили гражданское авто, которое двигалось в направлении вражеских позиций", - говорится в сообщении.

Расчет оказался верным, в авто, где находились российские военные, прилетел FPV-дрон.

"Из радиоперехватов стало ясно, что это были офицеры вражеского подразделения, как итог - один был ликвидирован, еще один ранен", - добавили военные.

Ситуация на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошли 57 боевых столкновений. Враг продолжает давить на двух направлениях в Донецкой области.

В тоже время, как отмечают в отчете Института изучения войны, ВСУ добились определенных тактических успехов на Купянском и Лиманском направлениях. Российские оккупанты продолжают попытки продвинуться в направлении города Часов Яр и к западу от Авдеевки, в частности в районе населенного пункта Бердичи.

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Война в Украине