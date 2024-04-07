Спецназовцы Нацгвардии ударили по авто с офицерами РФ (видео)

Ситуация на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошли 57 боевых столкновений. Враг продолжает давить на двух направлениях в Донецкой области.

В тоже время, как отмечают в отчете Института изучения войны, ВСУ добились определенных тактических успехов на Купянском и Лиманском направлениях. Российские оккупанты продолжают попытки продвинуться в направлении города Часов Яр и к западу от Авдеевки, в частности в районе населенного пункта Бердичи.

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