Фахівці оцінили стан повітря у Києві за останній тиждень

Протягом останнього тижня, із 5 по 11 травня, рівень забруднення повітря у Києві поступово знижувався. Як передає РБК-Україна, про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Зокрема, фахівці обсерваторії пов'язують це із циклонічним характером погоди. Порівняно з попереднім тижнем, у повітрі міста знизився середньодобовий вміст усіх забруднювальних домішок.

"Знизився більш помітно діоксиду азоту, діоксиду сірки та формальдегіду. При цьому треба врахувати, що в зв’язку з тривалими вихідними кількість транспорту на дорогах Києва зменшилась і це, разом з дощовою погодою, сприяло зниженню забруднення повітря", - зазначили в обсерваторії.

Якщо говорити про показники по кожному з елементів, то протягом 5-11 травня було взято 957 проб повітря. За результатами їх аналізу у повітрі Києва відмічено перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій:

- завислих речовин (пил) - у 1,2 рази на Бессарабській площі;

- діоксиду сірки - у 1,4-1,5 разів на Бессарабській площі, проспекті Перемоги, вулиці Олександра Довженка; у 1,0-1,2 рази - на усіх інших постах міста, за виключенням проспекту Науки, 37 (біля метеомайданчика обсерваторії), де середньодобовий вміст не перевищував рівень ГДКс.д.;

- оксиду вуглецю - перевищено у 1,1 раза на проспекті Перемоги;

- діоксиду азоту - у 5,2-5,9 рази на вулиці Інженера Бородіна, проспекті Перемоги, Бессарабській площі; у 4,2-5,0 рази - на Деміївській площі та Оболонському проспекті; у 2,2-3,7 рази - на інших постах міста, за виключенням проспекту Науки, де перевищень не спостерігалось;

- формальдегіду - у 2,5 раза - на проспекті Перемоги; у 1,9-2,3 рази - на площах Бессарабській та Деміївській, вулицях Олександра Довженка, Попудренка, Оболонському проспекті, бульварі Вацлава Гавела; на проспекті Науки середньодобовий вміст досягав 1,0 ГДКс.д.

Нагадаємо, 19 квітня 2020 у зв'язку з пожежами довкола Києва рівень забрудненості повітря у столиці був найвищим у світі. Зокрема, максимально допустимі показники забрудненості були перевищені у майже 5 разів - 213 при максимальному значенні в 50.