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Жара не отступает: какой будет погода в Украине завтра

Фото: в Украине завтра будет жарко (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине завтра, 19 августа, будет жаркой с небольшой облачностью. На западе возможен дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Погода в Украине

Завтра, по прогнозам синоптиков, кратковременные дожди пройдут во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Местами ожидаются грозы и порывы ветра до 15-20 м/с.

В других регионах Украины без осадков. Ветер преимущественно восточный, 3-8 м/с.

Столбики термометров ночью покажут +17 +22 градуса, а днем +28 +33 градуса. На юге Украины ожидается жара до +36 градусов.

Погода в Киеве

В столице завтра небольшая облачность, но дожди не прогнозируются. Ветер преимущественно восточный со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет +17 +19 градусов, а днем в пределах +29 +31 градуса.

Температурные рекорды в мире

Этим летом в Европе и США фиксируют новые температурные рекорды. Ученые предполагают, что из-за изменения климата может быть еще жарче.

Аномальная температура вызвала масштабные пожары в Греции, на границе Испании и Франции, в Италии и Алжире. Кроме того, Гавайи охватили масштабные пожары, в результате которых погибли уже более сотни человек.

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