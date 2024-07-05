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Жара немного спадет, но не везде: прогноз погоды на завтра

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В субботу, 6 июля, жара в Украине немного спадет. При этом осадков не ожидается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Натальи Диденко в Telegram.

В субботу в Украине температура воздуха ожидается комфортной.  Осядут немного градусы даже в восточной части. Температура воздуха составит +30 +32 градуса.

При этом в большинстве областей завтра предполагается +26 +29 градусов.

Самым жарким останется юг Украины, где температура воздуха составит +30 +35 градусов.

Синоптик сообщила, что в воскресенье жара снова охватит всю территорию Украины, ожидается +30 +35 градусов. Однако в северных областях прогнозируется +26 +29 градусов.

"Доминирование антициклона сделает невозможным какие-то серьезные осадки, будет преобладать на выходных повсеместно сухая погода с высокой пожарной опасностью", - отметила она. 

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В Киеве на выходных побудет достаточно комфортная погода с +27 +29 градусами. При этом дождей не прогнозируется. 

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В пятницу ожидается жара, однако жарче всего будет на востоке. Также местами прогнозируются грозовые дожди.

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