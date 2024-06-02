Жара за "тридцатку". Синоптики дали прогноз на рабочую неделю в Украине

Понедельник, 3 июня

В понедельник, 3 июня, в Украине дожди с грозами ожидаются частично на западе Украині. Их повсеместно разбавят грозы. А именно:

во Львовской;

в Закарпатской;

в Черновицкой областях.

Ночные температуры будут распределяться по принципу - чем ближе к востоку, тем теплее. Например, если на западе ночью ожидается +12...+14, то уже в центре +14...+16, на севере - +15...+17. На востоке ночью, в частности, в Луганской области, +19...+21, на юго-востоке - в пределах +16...+18.

Днем будет на западе - +24...+26 градусов, в центре - +25...+27, но местами до +29, на севере - также до +27. Жарче всего будет на востоке, максимально - до +32 градусов.

Погода в Украине 3 июня (meteo.gov.ua)

Вторник, 4 июня

Во вторник, 4 июня, дожди с грозами накроют большую часть Украины, перейдя с запада и на юг, север и центр. В этот день дождей не будет:

на юге - в Крыму и в Херсонской области;

на юго-востоке - в Днепропетровской и Запорожской областях;

в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Ночью на западе температура останется такой же как в понедельник, в других - на пару градусов выше. Например, в Днецкой и Запорожской областях ночью будет до +21 градуса.

Днем стоит ожидать температурный "раздрай", особенно в центральных регионах. Так, на западе холоднее всего будет на Прикарпатье +21...+23, в остальных областях - +22...+24. В центре в зависимости от региона температура будет "прыгать", начиная от +24...+26, местами будет +26...+28, +27...+29 и даже до +31 (в Кировоградской, Полтавской областях). На юго-востоке стоит ждать до +32, на востоке, в Донецкой области - до +33, а жарче всего будет в Крыму - до +35!

Погода в Украине 4 июня (meteo.gov.ua)

Среда, 5 июня

В среду, 5 июня в Украине дожди продолжать лить практически по всей территории Украины. Сухими останутся:

Крым и Херсонская область;

Запорожская область;

Донецкая и Луганская области.

Ночные температуры не выбьются из общей картины прошлых двух дней. Днем, вероятно из-за дождей, которые повсеместно, если и пройдут, будут идти в паре с грозами, немного похолодает.

В то же время, в этот день будет не без рекордов. Например, в Луганской, Донецкой, Запорожской областях будет в пределах +31...+33. В Крыму продолжит "жарить", до +35 градусов.

Погода в Украине 5 июня (meteo.gov.ua)

Четверг, 6 июня

В четверг, 6 июня, судя по карте, дожди будут ходить по краю, но полностью зальют только запад. Дожди ожидаются:

на западе;

на севере (в Сумской и Черниговской областях);

в Харьковской области;

в Крыму;

на востоке (и в Донецкой, и в Луганской областях).

Вся остальная территория Украины останется в сухой зоне.

Ночью градусы продолжат держаться выше указаных значений. На западе, будут преобладать ночные температуры в пределах +13...+15. Теплее всего ночью будет даже не в Крыму, а на востоке - до +20, +21 градусов.

Днем будет все также тепло. Жаркие +30 синоптики прогнозируют:

на юге (в Крыму, в Херсонской и Николаевской областях);

в Луганской области;

на юго-востоке (в Запорожской и в Днепропетровской областях).

Погода в Украине 6 июня (meteo.gov.ua)

Пятница, 7 июня

В пятницу, 7 июня, в Украине дожди задержаться только на западе и то не везде.А именно:

во Львовской;

в Ивано-Франковской;

в Закарпатской;

в Черновицкой областях.

При этом на западе ночью похолодает до +10...+12 градусов. В других регионах в ночные часы тоже температура опустится, но незначительно, в среднем на +1...+2 градусов. Теплее всего будет ночью на востоке и на юге, в пределах +17...+19, в Крыму - +16...+18.

Днем в большинстве регионов будет +25...+27 градусов. На западе холоднее всего, в пределах +23...+25. Но рекорд со знаком "минус" побьют северные регионы - днем +21...+23. Теплее всего днем будет:

Крым, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская области - +28...+30 градусов;

Донецкая, Луганская области - +27...+29 градусов;

Харьковская - +26...+28.

Погода в Украине 7 июня (meteo.gov.ua)