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Жара и сухая погода. Синоптик рассказала, где все же задождит сегодня

Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Среда в Украине предполагается теплой. Максимально температура воздуха поднимется до +26 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Максимальная температура воздуха в течение дня будет +22...+26 градусов, свежее будет в западных областях +20...+23 градуса", - рассказала она.

Синоптик отметила, что юго-восточный ветер ожидается умеренный, временами порывистый.

Как добавила Диденко, дожди, местами с грозами, вероятны на Закарпатье и в прикарпатских областях. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

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Сегодняшний день обещает вернуть тепло, временно скрывшееся за облаками и атмосферным фронтом.

"Температура воздуха днем ожидается в столице +24, +25 градусов. Дождь маловероятен", - констатировала она.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что синоптики недавно дали прогноз на ближайший месяц.

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