RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Жара и местами кратковременные дожди: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина).
Автор: Елизавета Драбкина

В среду, 16 августа, в Украине снова ожидается жаркая погода. Однако в некоторых областях возможны кратковременные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В среду в Украине прогнозируют небольшую облачность.

Синоптики сообщают, что в основном по стране осадки не ожидаются. Только на Закарпатье и Прикарпатье днем местами возможен небольшой кратковременный дождь.

Температура ночью ожидается на уровне 15-20°, в южной части до 23°. Днем воздух прогреется до 27-32°. В Карпатах ночью 10-15°, днем 20-25°.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Погода в Киеве

В Киеве и области прогнозируют небольшую облачность, без осадков.

Температура в столице ночью 18-20°, днем 30-32°. По области ночью 15-20°, днем 27-32°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Прогноз погоды на неделю

Эта неделя в Украине будет жаркой. Температура воздуха днем составит +26+33 градуса. Однако в некоторых областях местами ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогода