RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Жара и грозы: где сегодня в Украине ждать дождей

Фото: сегодня некоторые области накроет грозовой дождь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 31 мая, будет теплой, но местами влажной. В некоторых областях ожидаются грозовые дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, кратковременные дожди пройдут на востоке и в юго-восточной части, а также на Прикарпатье и Закарпатье. Местами возможны грозы.

На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северный со скоростью 5-10 м/с.

Столбики термометров днем покажут в среднем +20 +25 градусов, а ночью +10 +15 градусов. В Запорожской, Донецкой и Луганской областях днем температура будет +17 +22 градуса.

Погода в Киеве

Сегодня в столице переменная облачность, но дождей не ожидается. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха будет днем в пределах +22 +24 градуса, а ночью +13 +15 градусов.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды в Украине на первый месяц лета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПогодаПогода в УкраинеПогода в КиевеГидрометцентр