Жара хуже зимы: почему аккумулятор авто отказывает летом

Стартерный аккумулятор среднего ценового сегмента на исправном автомобиле должен прослужить не менее 4-5 лет. А вместо этого он берет и умирает, скажем, прямо посреди своего третьего лета. Почему так и что делать, чтобы батарея хотя бы не подвела без предупреждения в дороге вдали от дома?

Почему АКБ страдает летом

Опытные продавцы аккумуляторов рассказывали нам, что чем жарче было лето, тем больше бывает спрос на новые АКБ осенью. Итак, летом аккумулятор автомобиля не вынужден отдавать большой ток (около 100 – 300 ампер) в течение 3 – 5 секунд, как это бывает зимой при холодном запуске двигателя. Но летние угрозы для аккумулятора выглядят по-другому.

На первый взгляд, для АКБ летом – сезон отдыха: мотор заводится с полуоборота, бешеного потребления мощности на обогрев кресел и окон не нужно, отопитель выключен, ночи короткие, поэтому фары систему не нагружают.

Однако, в жару у аккумулятора другой враг – высокая температура. Ускоряющая все химические процессы в батарее, и в первую очередь – отрицательные. Например, сульфатация пластин является главным фактором старения аккумулятора. Проблема в том, что температура под капотом часто достигает 100 С, а когда машину после поездки оставили на солнце, в районе радиатора и выпускного коллектора бывает и 120 С. В конце концов штатный для машины в движении температурный режим в 60 С тоже не несет особой пользы для свинцово-кислотной батареи.

Стартерному автомобильному аккумулятору вредно долго оставаться в разряженном состоянии – тогда и начинается сульфатация. А летом пребывания аккумулятора в полуразряженном состоянии водитель не замечает, потому что двигатель запускается буквально с полоборота и от батареи не требуется большой отдачи.

А еще из-за высокой температуры летом электролит может выкипать, и уровень его в банках падает. Происходит это даже на автомобилях с электрооборудованием.

Наконец, еще один пожилой фактор, сокращающий жизнь АКБ, – саморазряд из-за пыли и грязи на корпусе. В жару аккумулятор больше "газирует" через вентиляционные отверстия, и кислотные осадки создают на поверхности АКБ токопроводящую пленку, вызывающую саморазряд. Поэтому и клеммы батареи могут интенсивно окисляться, нарушая условия заряда и отдачи тока.

Как защищать АКБ в жару

Чтобы не нагревать аккумулятор до критического уровня, старайтесь не ставить машину на солнце в жаркие дни, особенно после поездки;

Чтобы снизить саморазряд, обтирайте аккумулятор чистым вихтем – испарения масел и электролита не будут причиной микротечек тока;

Чтобы не допускать падения напряжения на клеммах АКБ, контролируйте их чистоту: белый или зеленый налет будет сигналом, что все нужно зачистить от окислов.

Кратко

Если длительный срок службы стартерного аккумулятора имеет для вас значение, следить за ним следует в течение целого сезона. Слишком обременительного здесь ничего нет – нужно периодически, примерно раз в месяц, показывать его электричество для профессионального контроля. Или мерить напряжение АКБ самостоятельно: после ночной стоянки на клеммах должно быть не менее 12,6–12,7 вольт, при работающем двигателе – 13,0–14,1 В.