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Жара, но не без "сюрпризов". Синоптик рассказала, где ожидается дождь завтра

Фото: какой будет погода в Украине 27 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 27 июня, на Украине будет стоять жара. Но все же есть регионы, где могут "проскочить" дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram синоптика Наталки Диденко.

"До воскресенья включительно в Украине никаких дождей. Отдельный синоптический эксклюзив завтра - локальные дожди в Карпатах и днем ​​есть вероятность нескольких дождевых облаков над Полтавской и Черкасской областями (смотрите карту, - ред)", - рассказала она.

Температура воздуха 27 июня ожидается в пределах +26...+31 градусов, в Харьковской области кое-где +24...+27 градусов.

"В Киеве в четверг будет сухо, солнечно, с температурой воздуха до +28 градусов", – добавила синоптик.

Дожди могут выпасть в двух областях Украины 27 июня (t.me/PohodaNatalka)

Погода до конца недели и в июле в Украине

До конца недели, как говорит она, жара "окрепнет", дождей не предвидится.

"В ближайшие выходные высокая температура воздуха выталкивает многих к рекам, озерам, прудам и карьерам - температура воды сейчас, например, в Днепре, возле Киева +22 градусов. В меньших закрытых водоемах - теплее", - рассказала Диденко.

Добавим, что недавно синоптики дали предварительный прогноз погоды в июле 2024 в Украине. Так, средняя месячная температура в течение второго месяца лета прогнозируется в пределах +20...+26 градусов, в Карпатах +16...+18 градусов, что на +1,5....+2 градусов выше нормы.

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