Жара, но не без "сюрпризов". Синоптик рассказала, где ожидается дождь завтра

Погода до конца недели и в июле в Украине

До конца недели, как говорит она, жара "окрепнет", дождей не предвидится.

"В ближайшие выходные высокая температура воздуха выталкивает многих к рекам, озерам, прудам и карьерам - температура воды сейчас, например, в Днепре, возле Киева +22 градусов. В меньших закрытых водоемах - теплее", - рассказала Диденко.

Добавим, что недавно синоптики дали предварительный прогноз погоды в июле 2024 в Украине. Так, средняя месячная температура в течение второго месяца лета прогнозируется в пределах +20...+26 градусов, в Карпатах +16...+18 градусов, что на +1,5....+2 градусов выше нормы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.