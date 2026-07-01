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Жара до +38 и только в одном регионе грозы с градом: какой будет погода 1 июля

07:00 01.07.2026 Ср
2 мин
В одной области сегодня ожидаются осадки
aimg Ирина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоды на 1 июля (Getty Images)

Сегодня 1 июля жаркая погода еще продлится в Украине. Лишь в одном регионе ожидаются грозовые дожди, местами град и шквалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко Facebook и Укргидрометцентр .

По словам Диденко, прогноз на сегодняшний день практически не отличается от вчерашнего - жара будет продолжаться и дальше.

В первый день июля температура воздуха в большинстве областей будет составлять +30...+35 градусов . Дожди маловероятны, только в Закарпатье возможны локальные грозовые осадки.

В Укргидрометцентре уточнили, что в Украине ожидается небольшая облачность. Без существенных осадков будет почти по всей территории страны.

Лишь на крайнем мероприятии днем прогнозируют кратковременные дожди и грозы, а в отдельных районах - град и шквалы со скоростью ветра 15-20 м/с .

По данным синоптиков, температура воздуха ночью будет 18-23 градуса, днем - 29-34 градуса. На юго-западе страны местами прогнозируется сильная жара до 35-38 градусов.

Какая будет погода в Украине 1 июля (инфографика: РБК-Украина)

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В столице сегодня будет солнечно и жарко. Воздух прогреется до +33 градусов, осадков не ожидается.

Что дальше с погодой

По словам Диденко, уже 2 июля к Украине приблизится холодный атмосферный фронт.

Сначала жара начнет отступать в западных областях, а 3-4 июля станет прохладнее и в большинстве регионов.

"При такой сильной жаре при приближении атмосферного фронта возможны сильные ливни, шквалы, грозы! Будьте внимательны", - предупредила синоптик.

Конец июня в Украине запомнилась настоящей жарой – в разных регионах страны уже зафиксировано обновление температурных максимумов .

На фоне аномальной жары синоптики объяснили, почему показатели термометра "за окном" часто отличаются от официальных данных , а также рассказали, как измеряют температуру точно.

Кроме того, в Укргидрометцентре раскрыли, создают прогнозы погоды на самом деле .

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