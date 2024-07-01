Жара до +37. Синоптик дала прогноз погоды в Украине на завтра

По ее прогнозу, завтра в большинстве областей максимальная температура воздуха будет достигать +32 +37 градусов.

"Это больше всего касается южной части, востока Украины и центральных областей. И в этих регионах будет преобладать сухая погода с высокой пожарной опасностью", - сообщила синоптик.

При этом в западные области завтра посетит атмосферный фронт, который ослабит существенно жару. На западе предполагаются +23 +27 градусов.

На западе пройдут дожди с грозами. Из-за значительных контрастов в зоне фронта дожди будут переходить в сильные ливни, возможны шквал и град.

В северных областях завтра еще будет жарко, однако в Житомирской области уже станет немного легче, +27 +29 градусов. При этом в Киевской области будет около +30, а в Черниговской и Сумской областях ожидается +31 +33 градуса.

По прогнозу синоптиков, в Житомирской и Киевской областях вечером ожидаются кратковременные грозовые дожди.

В Украине будет преобладать юго-западный ветер, в западных областях поменяется на северо-западный, может быть порывистым.

Погода в Киеве

В Киеве завтра максимальная температура воздуха немного осядет, будет около +30 градусов. При этом во вторник в столице будет сухо, однако усилится ветер. Кроме того, вечером возможен кратковременный грозовой дождь.