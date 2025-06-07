Жара до +37 и грозы: синоптики дали прогноз погоды на завтра

По прогнозу синоптиков, ночью на северо-западе страны, а днем в западных регионах, Житомирской и Винницкой областях кратковременные дожди с грозами. Также днем в отдельных районах возможен град и шквалы до 15-20 м/с.

На остальной территории без осадков, ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью в среднем от +17 до +22 градусов. Днем столбики термометров покажут +29 +34 градуса.

На юго-востоке страны прогнозируется сильная жара - до +35 +37 градусов. Прохладнее всего будет в северо-западной части +23 +28 градусов.



Погода в Киеве

В столице завтра переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киеве ночью будет +20 +22 градуса, а днем +32 +34.

