Жара до +36, а на западе и севере дожди: прогноз погоды на выходные
Погода в Украине будет очень жаркой на этих выходных, 19 и 20 августа. При этом на западе и севере прогнозируются дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook.
В последующие трое суток сохранится жаркая погода с температурой ночью +16 +22 градуса, а днем +28 +33. При этом в южной части и восточных областях Украины местами ожидается +35 +36 градусов.
В субботу днем в Карпатском регионе, а в воскресенье в западных и северных областях ожидаются кратковременные дожди с грозами.
Синоптики также прогнозируют дожди в понедельник по всей территории Украины, кроме юга и востока.
Температурные рекорды в мире
Этим летом в Европе и Соединенных Штатах фиксируют новые температурные рекорды. Ученые предполагают, что из-за изменения климата может быть еще жарче.
Аномальная температура вызвала масштабные пожары в Греции, на границе Испании и Франции, в Италии и Алжире. Кроме того, Гавайи охватили масштабные лесные пожары, в результате которых погибли уже более сотни человек.
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