Жара до +31, местами кратковременные дожди: синоптики дали прогноз погоды на завтра

В Украине сохраняется жара. Температура воздуха в четверг, 24 августа, поднимется до +31 градуса. При этом в Карпатском регионе и на крайнем юге страны возможны небольшие кратковременные дожди и гроза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Завтра в Украине прогнозируется переменная облачность.
Без осадков, лишь ночью в Закарпатье и в Карпатах, днем на крайнем юге страны, местами небольшой кратковременный дождь и гроза.
Ночью и утром в Карпатском регионе местами туман.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 11-16°, днем 23-28°; в южной части ночью 17-22°, днем 26-31°.
В столице и области небольшая облачность, без осадков.
Температура в Киеве ночью 14-16 °, днем 25-27 °; по области ночью 11-16°, днем 23-28°.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Жара в Украине
Напомним, начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык в комментарии РБК-Украина сообщил, что жара в Украине продержится до конца лета.
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