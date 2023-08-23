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Жара до +31, местами кратковременные дожди: синоптики дали прогноз погоды на завтра

Фото: синоптики дали прогноз погоды на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина).
Автор: Татьяна Степанова

В Украине сохраняется жара. Температура воздуха в четверг, 24 августа, поднимется до +31 градуса. При этом в Карпатском регионе и на крайнем юге страны возможны небольшие кратковременные дожди и гроза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Завтра в Украине прогнозируется переменная облачность.

Без осадков, лишь ночью в Закарпатье и в Карпатах, днем на крайнем юге страны, местами небольшой кратковременный дождь и гроза.

Ночью и утром в Карпатском регионе местами туман.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, днем 23-28°; в южной части ночью 17-22°, днем 26-31°.

Погода в Киеве и области

В столице и области небольшая облачность, без осадков.

Температура в Киеве ночью 14-16 °, днем 25-27 °; по области ночью 11-16°, днем 23-28°.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Жара в Украине

Напомним, начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык в комментарии РБК-Украина сообщил, что жара в Украине продержится до конца лета.

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