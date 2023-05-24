Жара до +28, но с дождями: прогноз погоды на сегодня
В Украине в среду 24 мая ожидается теплая погода. Однако почти по всей территории прогнозируют кратковременные дожди и грозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В среду в Украине переменная облачность.
Ночью в восточных, большинстве центральных и Запорожской областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Днем в Украине кроме Волынской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областей, кратковременные дожди, местами грозы.
Температура ночью 12-17°, в западных, Винницкой и Житомирской областях 6-11°, днем 20-25°, на юге Одесской области до 28°. В Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 13-18°.
Ветер северо-восточный (в западных и восточных областях - юго-восточный), 5-10 м/с.
Погода в Киеве
В столице и области без осадков, днем в области местами кратковременный дождь, гроза.
Температура в Киеве ночью 13-15°, днем 23-25°. По области ночью 12-17°, днем 20-25°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Отметим, что Всемирная метеорологическая организация предупреждала, что в течение следующих 5 лет мир может пересечь критическую границу температуры.
Кроме того, за последние 30 лет температура в Европе росла вдвое быстрее по сравнению с глобальным показателем.
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