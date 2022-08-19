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Рятувальники завершили розбір завалів у Харкові: врятовано 9 людей

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Харків, П'ятниця 19 серпня 2022 14:45
Рятувальники завершили розбір завалів у Харкові: врятовано 9 людей Фото: наслідки обстрілу Харкова (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Рятувальники завершили розбирати завали на місці ракетного удару в Харкові в четвер, 18 серпня. З-під завалів вдалось врятувати 9 людей, в тому числі двох дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Станом на 13:00 завершені пошуково-рятувальні роботи у будівлі гуртожитку, що у Слобідському районі Харкова. 9 осіб вдалось врятувати, з них 2 дитини", - розповіли рятувальники.

Рятувальники протягом двох днів проводили пошуково-рятувальні роботи на місці події.

"Загалом з-під завалів було вилучено тіла 6 загиблих осіб, з них одна дитина", - додали в ДСНС.

Як повідомлялось, російські окупанти під ранок 18 серпня обстріляли Слобідський та Холодногірський райони Харкова. На одному з місць потрапляння спалахнула пожежа.

Крім того, напередодні в результаті ракетного удару по гуртожитку в Салтівському районі Харкова загинули 17 людей, 42 постраждали. Багато з них похилого віку та з обмеженими можливостями. 19 серпня у Харкові оголошено днем жалоби.

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