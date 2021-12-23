RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Рятувальники закликали не ходити в гори: в Карпатах очікується 15-градусний мороз і хуртовина

Автор: Дмитрий Кузнецов

У ніч на 24 грудня в Карпатах вдарять морози до -15 градусів, які супроводжуватимуться сильним вітром і хуртовиною. У ДСНС просять не ходити в гори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Утримуйтеся від походів в гори до поліпшення синоптичної ситуації", - попередили в ДСНС.

Рятувальники опублікували кадри хуртовини, яка вирує в Карпатах. Вони відзначили, що"холодом віє навіть від цього відео".

Нагадаємо, 24 грудня в Україні оголосили штормове попередження. Очікуються сильні пориви вітру та ожеледиця на дорогах.

Читайте РБК-Україна в Google News
КарпатыДСНС