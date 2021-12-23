Рятувальники закликали не ходити в гори: в Карпатах очікується 15-градусний мороз і хуртовина

У ніч на 24 грудня в Карпатах вдарять морози до -15 градусів, які супроводжуватимуться сильним вітром і хуртовиною. У ДСНС просять не ходити в гори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"Утримуйтеся від походів в гори до поліпшення синоптичної ситуації", - попередили в ДСНС.
Рятувальники опублікували кадри хуртовини, яка вирує в Карпатах. Вони відзначили, що"холодом віє навіть від цього відео".
Нагадаємо, 24 грудня в Україні оголосили штормове попередження. Очікуються сильні пориви вітру та ожеледиця на дорогах.