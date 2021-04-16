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Рятувальники попереджають про заморозки в Україні

Автор: Инна Собора

В Україні очікується погіршення погодніх умов. В ніч на 17 квітня у деяких областях прогнозують заморозки.

Про це попереджає Держслужба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, вночі 17 квітня у західних та південних областях, а 18 квітня в Україні, крім північних та північно-східних областей, на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-5 градусів. Рятувальники оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

РБК-Україна писало, що 16 квітня погода буде похмурою і дощовою, в західних областях місцями очікується мокрий сніг. Також синоптики прогнозують невелике зниження температури вночі та тепло вдень.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні найближчими днями істотно не покращиться і майже всі регіони заливатиме дощами. Підвищення температури варто очікувати тільки в західній частині країни. А у п'ятницю – мокрий сніг захопить кілька областей.

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