Рятувальники попередили про можливість підтоплення в населених пунктах на Закарпатті

У понеділок, 24 серпня, в Закарпатській області можливі підтоплення в населених пунктах. Зокрема, вода в річках може піднятися на 1,3 метра.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби надзвичайні ситуацій.

"У першу половину 24 серпня на малих водотоках річок Закарпатської області очікується підвищення рівнів води на 0.3-1.3 метра. В місцях проходження сильних злив буде відбуватися формування значного місцевого і схильного стоку, із затопленням знижених ділянок в населених пунктах, внаслідок захаращення русел малих річок", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, існує загроза утворення локальних селевих потоків і зсувів перезволоженого ґрунту.

Нагадаємо, раніше в Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки, який очікується переважно в західних областях.

Крім цього, синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища найближчими днями в Україні.