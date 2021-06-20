Рятувальники попередили про пожежну небезпеку та підняття води в річках

У неділю, 20 червня, у низці регіонів України очікується надзвичайна пожежна небезпека. А в Івано-Франківській області очікується підняття води в річках.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій .

Як попереджають рятувальники, на окремих рiчках басейну Днiстра вода може піднятися сьогодні на 20 сантиметрів - 1 метр. А при сильних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.

Крім того, сьогодні на завтра у більшості північних, західних та східних областей очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.