Негода в Україні: без світла понад 50 сіл та міст, десятки будинків та господарств у воді

Станом на ранок 20 червня у чотирьох областях України спостерігаються проблеми з електропостачанням населених пунктів внаслідок негоди . Загалом знеструмлено 57 населених пунктів.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій .

Населені пункти знеструмлені у Житомирській (23), Вінницькій (20), Київській (11) та Донецькій (3) областях. До відновлення електропостачання залучено бригади місцевих обленерго.

Крім того, у Дніпропетровській області 48 приватних житлових будинків та 118 дворогосподарств все ще залишаються підтопленими у місті Дніпро, а у Донецькій області у воді 30 присадибних ділянок в маріупольському садовому товаристві "Метеор".

Як розповіли рятувальники, у Маріуполі стався перелив через дамбу Старокримського водосховища на річці Кальчик, що і спричинило підтоплення. Наразі рівень води поступово знижується.