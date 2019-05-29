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Рятувальники загасили пожежу на заводі "Кузня на Рибальському"


В 11:19 рятувальники ДСНС ліквідували пожежу

Рятувальники ліквідували пожежу на суднобудівному підприємстві "Кузня на Рибальському". Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій в місті Києві.

Повідомляється, що о 10:33 пожежа була локалізована, а о 11:19 ліквідовано.

Нагадаємо, сьогодні у 09:24 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Електриків, 29-А.

На місце події були направлені найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю вогнеборців було встановлено, що горить трюм пришвартованого корабля на площі 100 кв. м. В 10:33 пожежа була локалізована. 

Попередньо на кораблі проводилися зварювальні роботи. До гасіння пожежі були залучені чотири одиниці основної та спеціальної техніки, а також 20 осіб особового складу Київського гарнізону.

Загиблих та травмованих внаслідок пожежі немає. Причина виникнення пожежі з'ясовується.

 

 

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