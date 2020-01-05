Рятувальники переведені на посилений режим служби на час святкування Різдва

У період святкування Різдва Христового рятувальники переведені на посилений режим несення служби для забезпечення захисту населення і територій держави від надзвичайних ситуацій та пожеж. Про це повідмляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зокрема, посилений режим служби органи управління та формування ДСНС будуть нести з 4 до 8 січня 2020 року.

Зазначається, що у цей час забезпечується посилений моніторинг техногенної та пожежної безпеки та організовано взаємодію з місцевими органами влади, територіальними органами Національної поліції України, регіональними службами цивільногозахисту з питань забезпечення техногенної і пожежної безпеки на задіянихоб'єктах та на випадок спільних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій інебезпечних подій.

На цілодобовому чергуванні перебувають близько 7 тис. чоловік особового складу та 2 тис. одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки. У разі ускладнення ситуації передбачено збільшення чисельності сил і засобів ДСНС понад 13 тис. чоловік і 3 тис. 700 одиниць техніки.

Нагадаємо, у січні 2020 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде чотири вихідних дні поспіль - з 4 по 7 січня.