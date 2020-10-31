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Рятувальники назвали кількість жертв пожеж з початку року

Автор: Максим Зайченко

Рятувальники в Україні зафіксували понад 90 тисяч пожеж за 2020 рік. Жертвами вогню стали більше тисячі осіб.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Згідно з даними, постраждали на пожежах в цьому році значаться 1072 людини, в тому числі 5 - за вчора. Загинули у вогні 1195 осіб і 1284 людини вдалося врятувати.

Всього сталося 93963 пожежі. Найбільше в житловому секторі - 25401, а також у категорії "інше" - 63607.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 31 жовтня в Карпатах, в результаті проходження фронту, очікуються значні опади у вигляді дощу. У високогір'ї Карпатських гір очікується до 10 см снігу.

Нагадаємо, в Карпатах у понеділок, 19 жовтня, випав сніг. На гірськолижному курорті Драгобрат намело близько 5-7 сантиметрів.

Також РБК-Україна писало, що на початку листопада в Україні буде тепла хвиля та останнє в цьому році бабине літо.

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