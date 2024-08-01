Спас, Успение Борородицы и не только. Какие даты празников изменятся в августе 2024

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Новые даты праздников в августе

Август в Украине всегда был "богат" на праздники, но в этом году в календаре произошли изменения. После перехода Православной (ВЦУ) и Греко-католической (УГКЦ) украинских церквей на новоюлианское летоисчисление даты большинства религиозных праздников (не зависящих от Пасхи) сместились на 13 дней раньше.

Переход состоялся с 1 сентября 2023, поэтому только в этом году праздничные дни, которые приходились на август, верующие будут отмечать в новые даты:

перенос Честного Креста; мучеников Маккавейских; Маковей (Медовый Спас) – 1 августа (ранее 14 августа);

(ранее 14 августа); Преображение Господне (Яблочный Спас) – 6 августа (ранее 19 августа);

(ранее 19 августа); Успение Пресвятой Богородицы (Первая Пречистая) – 15 августа (ранее 28 августа);

(ранее 28 августа); Перенос нерукотворного образа Иисуса Христа (Ореховый Спас) – 16 августа (ранее 29 августа);

(ранее 29 августа); Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя (Головосечение) – 29 августа (ранее 11 сентября).

В канун праздника Успения Богородицы проходит Успенский пост. Его период также изменился – с 1-го по 14 августа 2024 (ранее 14-27 августа).

Три Спаса: когда их правильно отмечать

В августе украинцы отмечают сразу три праздника, которые имеют общее название Спас (Праздник Всемилостивого Спасителя), но традиции и история этих дней отличаются. С годами церковные и народные обычаи переплелись, поэтому в праздники чтят не только религиозные события, но и плодородие земли.

Медовый Спас 1 августа

Первый Спас имеет народное название Медовый, Маковый или Спас на воде. В церковном календаре – это день переноса Честного Креста, мучеников Маккавейских.

Фото: Медовый Спас – 1 августа 2024 (freepik.com)

Церковь провозгласила праздник 1 августа в честь вынесения части креста, на котором был распят Иисус Христос, из императорского дворца в храм Святой Софии. В этот день верующие также вспоминают семерых братьев Маккавеев, которые поплатились жизнью за свою веру.

По народной традиции, Первый Спас связан с периодом сбора урожая мака и началом выкачки меда на пасеках. Поэтому в церковь на праздник издавна несут мед, а также букеты из полевых цветов, колосьев пшеницы, головок мака и трав – "маковейчики". Принято освящать воду, а вода в реках и озерах по примете считалась целительной. На Маковея начинается важный Успенский пост.

Яблочный Спас 6 августа

В церковном календаре Второй Спас 6 августа 2024 (19 августа по старому стилю) – Преображение Господне. Является одним из важнейших праздников после Рождества и Пасхи, символизирует таинственное божественное преображение, явление Христа апостолам на горе Фавор.

Фото: Яблочный Спас – 6 августа 2024 (freepik.com)

В народной традиции праздник совпадал с окончанием хлебной жатвы и сбором урожая фруктов.

По этому случаю в церкви освящают яблоки, груши, сливы, соты меда, а к праздничному столу раньше пекли хлеб из пшеницы нового урожая.

Ореховый Спас 16 августа

Название Третьего Спаса также связано с дарами лета, ведь к этому времени созревают фундук и грецкие орехи. В этот день в церквях святят орехи, яблоки, мед, хлеб.

В календаре ПЦУ 16 августа чествуют перенесение в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа. С этим событием связаны и другие названия праздника – Полотняный Спас, Спас на холсте, Нерукотворный Спас.

Фото: Ореховый Спас – 16 августа 2024 (freepik.com)

По преданию, когда Иисус Христос, умывшись, вытер лицо полотенцем, на нем остался его образ. Эту икону назвали нерукотворной, поскольку она не была написана.

Успение Богородицы

Важный праздник, который с 2024 года приходится на 15 августа. Верующие чтят день, когда Богоматерь телом и душой перешла к вечной славе своего Сына, став могущественной Заступницей и Покровительницей на небе.

Успение является печальным днем из-за смерти и одновременно радостным, поскольку отмечает переход Марии к вечной жизни.

На праздник в церкви традиционно освящают семена и колосья пшеницы из нового урожая, ведь этот период совпадает с жатвой. В храмах ставят свечи за здоровье родных и близких, молятся об их благополучии. В этот день завершается двухнедельный Успенский пост, поэтому можно готовить вкусные блюда к столу.

Успение Богородицы 15 августа также имеет название Первая Пречистая. Рождество Богоматери 21 сентября – это Вторая Пречистая. А Третью Пречистую отмечают 21 ноября – в день введения в храм Пресвятой Богородицы.

Усекновение главы Иоанна Крестителя. День суровых запретов

29 августа в день смерти святого Иоанна Предтечи, который окрестил Сына Господнего в Иордане, церковь устанавливает суровый однодневный пост. А по народным приметам, следует соблюдать определенные запреты, чтобы не навлечь беду.

Согласно библейским преданиям, правитель Галилеи Ирод Антипа отправил в тюрьму Иоанна Крестителя за то, что тот публично упрекал его за развод с первой женой и незаконную женитьбу на своей невестке Иродиаде. Затем по просьбе дочери Иродиады царь приказал убить Крестителя, отрубив ему голову.

Фото: примета запрещает пользоваться ножом 29 августа (freepik.com)

В народе праздник получил название Головосечение. Считалось, что в этот день нельзя резать ничего, что внешне напоминает голову, даже хлеб. Запрещалось есть круглые овощи и фрукты, а также плоды красного цвета, потому что напоминают кровь.

По примете, Головосечение – единственный день в году, когда грешно варить и есть борщ, ведь "если срезать головку капусты в этот день, то может потечь кровь".

Будут ли дополнительные выходные в августе 2024

Религиозные праздники августа не входят в список государственных, поэтому выходные дни по их случаю не предусмотрены.

При этом в последний месяц лета украинцы также отмечают День Независимости. 24 августа является официальным выходным, но из-за военного положения в стране все дополнительные дни отдыха по случаю государственных праздников отменены.

В 2024 году на День Независимости большинство украинцев все же не будут работать, но только потому, что праздничный день приходится на субботу. А вот дополнительного выходного (перенос праздника по правилу Кодекса законов о труде) 26 августа не будет.

При подготовке материала использовались следующие источники: календарь ПЦУ, информация с Facebook-страницы ПЦУ и Википедии, ст. 73 КЗоТ Украины.