Вспышка гепатита А в Винницкой области: количество больных возросло до 280

В Винницкой области количество случаев заболевания вирусным гепатитом A возросло до 280. В настоящее время в больницах остаются 54 пациента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Винницкого областного центра по контролю и профилактике болезней.

Как сообщается, за сутки зафиксирован один новый случай заболевания, общее их количество по состоянию на вечер 5 ноября достигло 280. Из них лабораторно подтверждены 245 случаев, 54 человека находятся на стационарном лечении, 128 - выписаны.

Среди общего количества больных - 36 детей, в том числе дошкольного возраста. 24 из них уже выписали из больницы. Болеет также 12 студентов, 14 работников учебных заведений.

В общей сложности загруженность коек, отведенных для больных с вирусным гепатитом A, составляет 22%.

Кроме Винницы, случаи заболевания зарегистрировали и в других территориальных общинах области. Больных гепатитом A обнаружили в Могилеве-Подольском, Хмельнике, Калиновке, Гайсине и Казатине.

Вспышка гепатита А в Украине

Ранее мы сообщали, что в Винницкой области выявили более 100 случаев заболевания гепатитом А. Позже главный санврач Игорь Кузин отметил, что такое количество заболеваний - это чрезвычайная ситуация областного масштаба.

В частности, уже 1 ноября, заболевание было обнаружено также в Ивано-Франковской области, а еще позже и в Тернопольской области.