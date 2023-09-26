Наследник Сидорчука и тренер сенсации старта сезона забрали призы УПЛ

Полузащитник "бело-синих" Владимир Бражко – футболист тура чемпионата Украины. Хавбек открыл счет в дебюте противостояния киевлян с черкасским ЛНЗ.

На 3-й минуте встречи молодой украинец не побоялся взять инициативу на себя и нанес выстрел метров с 30-ти. Мяч полетел по отличной траекторией и попал прямо в угол ворот черкащан. Голкипер ЛНЗ Пеньков был бессилен, а "Динамо" в итоге одержало победу (4:2).

Зато наставник криворожцев Юрий Вернидуб – лучший тренер 8-го тура. "Кривбасс" под его руководством одержал пятую победу в сезоне и поднялся на второе место УПЛ после успеха в Полтаве (4:1). Криворожцы имеют семиматчевую серию без поражений.

На первом этапе лучших игрока и тренера тура называли журналисты ряда изданий, а на втором – за четырех номинантов голосовали болельщики в соцсетях УПЛ. Бражко опередил Слюбыка, Кожушко и Мустафаева. Тем временем Вернидуб оказался лучше Пономарева, Григорчука и Максимова.