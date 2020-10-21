Спад світової торгівлі в 2020 році очікується на рівні 7-9%, - ООН

Спад світової торгівлі у 2020 році очікується на рівні 7-9% у порівнянні з попереднім роком, попри ознаки відновлення.

Про це йдеться в доповіді ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД).

Так, жоден регіон у світі не уникнув падіння світової торгівлі, яка впала на 19% у річному вирахуванні в другому кварталі 2020 року.

Світова торгівля трохи відновилася в третьому кварталі, коли спад в порівнянні з 2019 роком оцінювали приблизно в 4,5%.

"Торгівля домашнім офісним обладнанням і медичним приладдям збільшилася в третьому кварталі. Зростання в текстильному секторі також було сильним. Водночас вона ще більше ослабла в автомобільному та енергетичному секторах", - йдеться в повідомленні ЮНКТАД.

Попередній прогноз ООН припускав спад світової торгівлі на 3% за підсумками року, але у доповіді говориться, що невизначеність зберігається через те, як буде розвиватися пандемія.

Нагадаємо, згідно з даними СОТ, світова торгівля товарами, ймовірно, зафіксувала історичне падіння у другому кварталі 2020 року.

Відзначимо, у вересні генсек ООН заявив, що коронавірус вийшов з-під контролю.