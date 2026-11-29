SpaceX обвинила Washington Post во "лжи" об использовании Starlink Ираном
Компания SpaceX и представители Министерства обороны США подвергли резкой критике издание The Washington Post, в котором утверждалось, что Иран использовал Starlink для координации атак против США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные заявления сторон в соцсети X.
В официальном аккаунте SpaceX материал американской газеты назвали "откровенно ложным" и требуют от редакции извинений.
В компании подчеркнули, что предупреждали журналистов о недостоверности этих данных еще за несколько недель до публикации.
"На той же неделе, когда Иран угрожает Starlink, предварительно объявив SpaceX и Starlink военными целями, Washington Post публикует эту крайне неточную историю. Чтобы было понятно, у нас нет никаких доказательств - ни внутренних, ни от Пентагона - того, что Starlink использовался иранскими силами. Потому что этого никогда не было", - идет.
Представители SpaceX также добавили, что репортеры, редакторы и издатели газеты "должны стесняться себя", отказаться от материала и извиниться перед компанией и американским народом за введение в заблуждение.
Позицию компании поддержал помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл.
Он опроверг утверждение журналистов о якобы существовании секретного отчета Центрального командования США (CENTCOM) для главы Пентагона Пита Хегсета по использованию Starlink Тегерана.
"У министерства нет никаких записей о каком-либо отчете Центрального командования в Офис министра обороны по этому вопросу. Мы сообщили об этом факте газете The Washington Post, но они все равно опубликовали его", - подчеркнул Парнелл.
Напомним, что накануне издание The Washington Post опубликовало материал, в котором утверждалось, что Иран использовал систему спутниковой связи Starlink для ударов по военным базам США на Ближнем Востоке.
По версии газеты, Тегеран якобы применял эти терминалы для координации войск и беспилотников на фоне уничтожения традиционных систем связи, а Илон Маск был крайне взбешен таким несанкционированным использованием сети.
Кроме того, источники WP заявляли о недовольстве миллиардера тем, что американские военные использовали наземную версию Starshield для ударных дронов вместо специального авиационного тарифа.
В публикации также отмечалось, что после этих случаев SpaceX усилила контроль за активацией терминалов и уволила по меньшей мере двух руководителей, однако так и не решилась полностью отключить Starlink над Ираном.