Компания SpaceX и представители Министерства обороны США подвергли резкой критике издание The Washington Post, в котором утверждалось, что Иран использовал Starlink для координации атак против США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные заявления сторон в соцсети X.

В официальном аккаунте SpaceX материал американской газеты назвали "откровенно ложным" и требуют от редакции извинений.

В компании подчеркнули, что предупреждали журналистов о недостоверности этих данных еще за несколько недель до публикации.

"На той же неделе, когда Иран угрожает Starlink, предварительно объявив SpaceX и Starlink военными целями, Washington Post публикует эту крайне неточную историю. Чтобы было понятно, у нас нет никаких доказательств - ни внутренних, ни от Пентагона - того, что Starlink использовался иранскими силами. Потому что этого никогда не было", - идет.

Представители SpaceX также добавили, что репортеры, редакторы и издатели газеты "должны стесняться себя", отказаться от материала и извиниться перед компанией и американским народом за введение в заблуждение.

Позицию компании поддержал помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл.

Он опроверг утверждение журналистов о якобы существовании секретного отчета Центрального командования США (CENTCOM) для главы Пентагона Пита Хегсета по использованию Starlink Тегерана.

"У министерства нет никаких записей о каком-либо отчете Центрального командования в Офис министра обороны по этому вопросу. Мы сообщили об этом факте газете The Washington Post, но они все равно опубликовали его", - подчеркнул Парнелл.