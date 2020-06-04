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SpaceX запустила на орбіту нову партію інтернет-супутників Starlink

Новини » Hi-tech     04.06.2020 - 05:04
SpaceX запустила на орбіту нову партію інтернет-супутників Starlink
Фото: запуск Falcon 9 з інтернет-супутниками Starlink (twitter.com/SpaceX)

Зараз на орбіті Землі вже знаходяться 420 інтернет-супутників Starlink

Компанія Ілона Маска SpaceX здійснила запуск ракети Falcon 9 з 60 інтернет-супутниками системи Starlink. Тепер на орбіті Землі вже знаходяться 480 супутників.

Про це повідомляє SpaceX у Twitter.

Запуск відбувся зі стартового комплексу на мисі Канаверал 3 червня о 9:25 p.m. EDT (4 червня о 4:25 за київським часом).

Нова група супутників Starlink буде виведена на еліптичну орбіту висотою від 212 до 386 км. Після перевірки інженерами SpaceX їх працездатності супутники з використанням власних іонних двигунів піднімуться на штатну орбіту висотою 550 км.

Зазначимо, що ракета-носій Falcon 9 до цього використовувалася у місію Telstar 18 VANTAGE в вересні 2018 року, місії Iridium-8 в січні 2019 року і двох запусках Starlink в травні 2019 року і в січні 2020 року.

В SpaceX наголосили, що у цій місії запущено перший супутник Starlink з козирком, який розгортається, щоб запобігти потраплянню сонячного світла на відзеркалювальні поверхні апарата.

Після попереднього запуску, астрономи скаржилися на яскравість супутників, які заважають спостереженнями. Апарати Starlink дуже добре видно в нічному небі через кут сонячних панелей, що відбивають світло. У SpaceX пообіцяли вирішити проблему надмірної яскравості апаратів.

За 9 хвилин після запуску Falcon 9 приземлилась на платформу "Просто прочитай інструкцію" в Атлантичному океані.

Нагадаємо, 23 квітня ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX всьоме вивела на орбіту 60 інтернет-супутників Starlink.

У травні запуск восьмої місії Starlink відкладали двічі. Через тропічну бурю та підготовку старту місії Crew Demo-2.

Загалом SpaceX хоче вивести на орбіту 12 тисяч міні-супутників Starlink, а в майбутньому 30 тисяч для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет в будь-якому куточку планети.

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Автор: Надія Собенко

Теги Новини України спутникSpaceX
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