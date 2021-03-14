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SpaceX запустила нову партію супутників. Ракета знову успішно приземлилася

Автор: Андрій Василюк

Американська компанія SpaceX запустила 60 супутників ракетою Falcon 9 в рамках розгортання проекту супутникового інтернету Starlink.

Про це повідомляє SpaceX у своєму Twitter.

Запуск відбувся, як і планувалося, близько 12:00 за київським часом. SpaceX оприлюднила відео моменту запуску.

"Перша ступінь Falcon 9 приземлилася на платформу "Звичайно, я все ще тебе люблю" ("Of Course I Still Love You"), завершивши дев'ятий політ цього прискорювача", - йдеться в повідомленні SpaceX.

Відзначимо, раніше стало відомо про те, що SpaceX має намір підключити до супутникового інтернету Starlink великі транспортні засоби - від вантажівок до літаків і кораблів.

Нагадаємо, на початку березня компанія Ілона Маска провела чергові випробування прототипу космічного корабля Starship для польотів на Місяць і Марс. В кінці випробувань корабель, здавалося б, здійснив успішну посадку, але за кілька хвилин вибухнув. За словами Маска, це сталося через те, що двигуну не вистачило швидкості, що призвело до руйнування опор при посадці.

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