SpaceX запустила нову партію супутників. Ракета знову успішно приземлилася

"Перша ступінь Falcon 9 приземлилася на платформу "Звичайно, я все ще тебе люблю" ("Of Course I Still Love You"), завершивши дев'ятий політ цього прискорювача", - йдеться в повідомленні SpaceX.

Запуск відбувся, як і планувалося, близько 12:00 за київським часом. SpaceX оприлюднила відео моменту запуску.

Відзначимо, раніше стало відомо про те, що SpaceX має намір підключити до супутникового інтернету Starlink великі транспортні засоби - від вантажівок до літаків і кораблів.

Нагадаємо, на початку березня компанія Ілона Маска провела чергові випробування прототипу космічного корабля Starship для польотів на Місяць і Марс. В кінці випробувань корабель, здавалося б, здійснив успішну посадку, але за кілька хвилин вибухнув. За словами Маска, це сталося через те, що двигуну не вистачило швидкості, що призвело до руйнування опор при посадці.