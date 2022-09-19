RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

SpaceX вивела додаткову партію супутників Starlink у космос: відео запуску ракети

Фото: SpaceX вивела додаткову партію супутників Starlink у космос (wikimedia.by/SpaceX)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, вивела на орбіту ще 54 супутники мережі Starlink. Інтернет-покриття стало доступним на усіх континентах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт SpaceX.

Запуск відбувся о 03:18 за київським часом з 40-го стартового комплексу космодрому на мисі Канаверал у Флориді.

Операція з запуску супутників Starlink стала 61-ю за рахунком з травня 2019 року. За увесь час SpaceX вивела на орбіту більше ніж 3,3 тисячі інтернет-супутників.

Після запуску перший багаторазовий ступінь ракети-носія здійснив посадку на плавучу платформу-дрон Just Read the Instructions в Атлантиці.

За словами Ілона Маска, Starlink стала доступна на всіх континентах Землі.

"Starlink тепер активна на всіх континентах Землі, включно з Антарктикою", - написав мільярдер.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що компанія Ілона Маска знизила ціни на супутниковий Інтернет від Starlink. Для користувачів України знижка становила близько 40%. Тобто вартість підписки зменшили зі 100 до 60 доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
SpaceX