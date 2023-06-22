RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

SpaceX вывела на орбиту партию из 47 спутников Starlink: видео запуска ракеты

Фото: SpaceX вывела на орбиту партию из 47 спутников Starlink (wikimedia.by/SpaceX)
Автор: Сергей Пышкин

Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, осуществила очередной запуск ракеты Falcon-9 с 47 спутниками Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт SpaceX.

Полное видео запуска ракеты

Ракета-носитель Falcon 9 с 47 спутниками на борту стартовала в 10:19 по киевскому времени с космодрома в штате Калифорния.

Многократная ступень ракеты-носителя, совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You, расположенную в Тихом океане, уже через 8-9 минут после запуска ракеты.

Приземление первой ступени

Уже через 40 минут SpaceX подтвердила развертывание спутников.

Что такое Starlink?

Starlink - это инновационная платформа спутникового Интернета, находящаяся в собственности SpaceX, компании, во главе с Илоном Маском. Этот проект был начат в 2015 году, а первые прототипы были успешно запущены на орбиту в 2018 году.

Благодаря системе Starlink, пользователи получают доступ к высокоскоростному Интернету практически в любом уголке планеты. Проект, в свою очередь, продолжает развиваться, а компания выводит на орбиту все большее количество спутников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
SpaceX